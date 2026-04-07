ارتفاع النشاط على شبكة البيتكوين: هل ينعكس ذلك على سعر العملة؟

سجل نشاط شبكة البيتكوين ارتفاع ملحوظ بعد أشهر من التراجع، ما أعاد التساؤلات حول إمكانية انعكاس هذا التحسن على حركة سعر العملة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيانات “CryptoQuant”، ارتفع عدد المعاملات اليومية إلى نحو 615 ألف عملية، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2024.

ومع ذلك، أوضحت المنصة أن هذا النشاط قد لا يكون مدفوع بالكامل بطلب حقيقي، بل قد يعود جزئيا إلى عمليات تقنية مثل إعادة تنظيم المحافظ وتجميع الأصول، خاصة في ظل انخفاض رسوم الشبكة.

في المقابل، لا تزال مؤشرات التداول أقل حماسا، حيث تشير بيانات “Glassnode” إلى أن أحجام التداول في المنصات منخفضة، ما يعكس مشاركة محدودة من المستثمرين.

ورغم أن السوق يحاول اختبار مستويات مقاومة جديدة، إلا أن هذا التعافي لم يتأكد بعد بشكل كامل.

على صعيد معنويات السوق، أظهرت بيانات “Santiment” ارتفاعا في التفاؤل بين المستثمرين، مع تسجيل أحد أعلى مستويات الجشع خلال الأشهر الأخيرة.

لكن مثل هذه الحالات غالبا ما تُفسَّر كمؤشر معاكس، إذ تميل الأسواق للتحرك عكس توقعات الأغلبية.

أما مؤشر الخوف والطمع، فلا يزال في منطقة الخوف الشديد، ما يعكس حالة من التردد وعدم اليقين في السوق.

سعريا، لامس البيتكوين مستوى 70 ألف دولار قبل أن يتراجع إلى نحو 68,500 دولار، ولا يزال يتحرك ضمن نطاق عرضي منذ نحو شهرين.

ويرى بعض المحللين أن هذه المرحلة قد تستمر لفترة أطول، وربما تمتد لعدة أشهر، أو تنتهي بتراجع جديد يعيد ضبط السوق.

