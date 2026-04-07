تحديث توقع سعر الفضة اليوم 07-04-2026

بالرغم من ضعف تداولات سعر المؤشر الأخيرة إلا أن صموده المتكرر فوق الدعم الأولي المتمثل بمستوى 98.85 وباتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي ساهم بتأكيد الاستمرارية الإيجابية لنلاحظ تذبذبه بشكل مستمر قرب مستوى 99.80.

يحتاج السعر لعزم إيجابي إضافي ليمكنه ذلك بتجديد الضغط على الحاجز المستقر عند 100.30 والذي بتجاوزه سيفتح باب استئنافه للهجوم الصاعد لنتوقع استهدافه بذلك لمحطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 100.55 و100.82 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.55 و 100.30

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع