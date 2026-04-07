تحديث توقع سعر الفضة اليوم 07-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-07 05:11AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بالرغم من ضعف تداولات سعر المؤشر الأخيرة إلا أن صموده المتكرر فوق الدعم الأولي المتمثل بمستوى 98.85 وباتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي ساهم بتأكيد الاستمرارية الإيجابية لنلاحظ تذبذبه بشكل مستمر قرب مستوى 99.80.
يحتاج السعر لعزم إيجابي إضافي ليمكنه ذلك بتجديد الضغط على الحاجز المستقر عند 100.30 والذي بتجاوزه سيفتح باب استئنافه للهجوم الصاعد لنتوقع استهدافه بذلك لمحطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 100.55 و100.82 على التوالي.
نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.55 و 100.30
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع