- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم سوبر مايكرو (SMCI) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 07-04-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-07 12:39PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
عاود سعر سهم شركة سوبر مايكرو كمبيوتر Super Micro Computer, Inc (SMCI) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد دخولها في مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر.
لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 24.20$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 17.25$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط