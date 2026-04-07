رشيد والسيد الحكيم يؤكدان أهمية مواصلة التنسيق لترسيخ حالة الاستقرار الداخلي

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ان"رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى اليوم في بغداد، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم".



واضاف البيان ان"اللقاء استعرض بشكل مفصل مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، في ضوء التطورات التي تشهدها الأحداث في المنطقة، حيث أكد رئيس الجمهورية أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف القوى السياسية لترسيخ حالة الاستقرار الداخلي التي يشهدها العراق، وحمايته من أي تداعيات محتملة".

من جانبه، أعرب السيد عمار الحكيم عن دعم تيار الحكمة الوطني لكل الجهود الرامية إلى حفظ الاستقرار السياسي والأمني في العراق"، مشيرًا إلى "أهمية التنسيق بين القوى الوطنية لحسم ملف الاستحقاقات الدستورية وتجاوز التحديات الراهنة".