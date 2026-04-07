تكليف الزميله المستشار غدير عبدالله الطيار مستشارة بمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وذلك تعزيزاً لمنظومة الجودة.. وفي خطوة تُجسد تقاطع الكفاءة الوطنية مع المعايير الدولية، حيث صدر قرار بتكليف المستشار غدير عبدالله الطيار مستشارةً في مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم.

يأتي هذا الاختيار تتويجاً لمسيرة مهنية اتسمت بالعمق الاستراتيجي والقدرة الفائقة على تحويل الرؤى التعليمية إلى سياسات ملموسة.

ومن المتوقع أن يشكل انضمام "الطيار" دفعة نوعية لمبادرات المركز، بما يخدم بناء إنسان المستقبل عبر منهجية تركز على "صناعة الأثر" وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي في المنطقة.

بمزيج من الفخر والاعتزاز، نبارك للمستشار غدير عبدالله الطيار صدور قرار تكليفها مستشارةً لدى مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم. هذا التكليف ليس مجرد منصب، بل هو اعتراف دولي بمدرسة "الطيار" في الجودة والتميّز التعليمي، والتي طالما وضعت الإنسان في قلب التنمية.

دعواتنا لها بمزيد من التألق في هذه المهمة الدولية الجديدة، لتواصل مسيرة العطاء التي تقوم على العمل الصامت والأثر الخالد.