ترامب عن إيران: ستموت حضارة بأكملها الليلة ولن تعود أبداً

حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، من “موت حضارة بأكملها” في إيران إذا لم تستجب البلاد لإنذاره النهائي بقبول مطالب الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال”، “حضارة بأكملها ستموت الليلة، ولن تعود أبداً. لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث. من يدري؟”.

ولم يدلِ ترامب بتفاصيل إضافية، لكنه سبق أن صرّح بأن الجيش الأميركي قد يقصف الجسور ومحطات توليد الطاقة وغيرها من البنى التحتية المدنية في إيران حتى “يُدمّرها تماما” في حال عدم بلوغ اتفاق ضمن المهلة المحددة.

وقد أعلن ترامب عن مهلة لإيران تنتهي منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت غرينتش لإنهاء إغلاقها لمضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي ضيق يُستخدم لنقل النفط والسلع الأخرى.

وأشار الاثنين إلى أن مقترح وقف إطلاق النار المؤقت المتداول غير كافٍ.

رفضت إيران الضغوط الأميركية، وأفادت وسائل إعلامها الرسمية بأن السلطات تُصرّ على إنهاء الحرب بشكل كامل بدلا من الاكتفاء بوقف لإطلاق النار.

وفي منشور له على منصة “تروث سوشيال”، أبقى ترامب الباب مفتوحا أمام اتفاق في اللحظات الأخيرة.

وكتب “الآن وقد تحقق تغيير النظام الكامل والشامل، حيث تسود عقليات مختلفة وأكثر ذكاء وأقل تطرفا، ربما يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟ سنعرف ذلك الليلة”.

وقال ترامب، الاثنين، إن القوات الأميركية ستبدأ اعتبارا من مساء الثلاثاء بتوقيت العاصمة الأميركية واشنطن، بتدمير كل الجسور في إيران وتعطيل كل محطات توليد الكهرباء في البلاد، وهو ما يعتبره العديد من الخبراء جريمة حرب.

وتشن الطائرات الحربية الأميركية والإسرائيلية غارات جوية متواصلة على إيران منذ 28 شباط/فبراير، وحتى قبل تهديد ترامب بإنهاء “الحضارة” الإيرانية، أعلنت طهران الثلاثاء أن جزيرة خارك الاستراتيجية التي ترتدي أهمية كبرى على صعيد صادراتها النفطية تعرّضت لهجمات عدة.

وفي تحدٍ صريح للتهديدات الأميركية باستهداف “البنية التحتية المدنية”، أعلنت طهران رفضها القاطع لمقترحات وقف إطلاق النار وتمسكها بإغلاق “مضيق هرمز”، مما يضع الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية في قلب العاصفة.

ودخلت المنطقة منزلقاً خطيراً مع انفجار المواجهة المباشرة بين طهران وواشنطن، حيث أمطرت إيران العمق الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية، رداً على غارات استهدفت العاصمة طهران وأدت لتدمير “كنيس يهودي” بالكامل.

وفيما وجّه الجيش الإسرائيلي تحذيراً غير مسبوق للمواطنين الإيرانيين من استخدام شبكة “القطارات”، بلغت حدة التوتر ذروتها مع انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإبرام اتفاق جديد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إتمام موجة غارات واسعة النطاق استهدفت جسراً حيوياً خارج مدينة “قم”، تزامناً مع انفجارات هزت “جزيرة خارك” النفطية.

من جانبه، توعد “الحرس الثوري الإيراني” بأن الرد سيذهب إلى “أبعد من حدود المنطقة” إذا تجاوزت واشنطن “الخطوط الحمراء”، في إشارة إلى تهديدات ترامب بـ”محو” المنشآت الإيرانية حال رفض اتفاق الثلاثاء.

وأُلغيت حركة القطارات من محطة السكك الحديدية في مشهد شمال شرقي إيران حتى إشعار آخر، وذلك بعد نحو ساعة من إصدار الجيش الإسرائيلي تحذيراً موجهاً إلى المواطنين في إيران دعاهم فيه إلى الابتعاد عن محطات القطارات وخطوط السكك الحديدية.

وأعلن محافظ مشهد، حسن حسيني، القرار، واصفاً التحذير الإسرائيلي بأنه “غير أخلاقي”، مضيفاً: “بهدف اتخاذ إجراءات احترازية، تقرر إلغاء جميع رحلات القطارات من محطة مشهد حتى إشعار آخر”.

وفي كاشان، أعلنت الوكالة الرسمية الإيرانية، نقلا عن مسؤول محلي قوله إن هجوما على جسر للسكك الحديدية في كاشان أسفر عن مقتل شخصين.

كما أعلن الهلال الأحمر الإيراني استهداف خط للسكك الحديدية في جزيرة خارك.

