تعليق الدراسة بمدارس ولاية الخرطوم

أصدرت وزارة التعليم والتربية الوطنية بولاية الخرطوم توجيهاً إدارياً يقضي بإيقاف الدراسة في جميع مدارس الولاية، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026م، والمقررة في الثالث عشر من أبريل الجاري.

وأوضح التوجيه أن القرار يأتي لإتاحة الفرصة الكاملة لمعلمي الولاية بمختلف المراحل للمشاركة في أعمال الامتحانات، إلى جانب تخصيص عدد من المدارس كمراكز للامتحانات.

وبحسب القرار، تقرر الآتي:

إيقاف الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة (الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026م وحتى يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026م.

استئناف الدراسة في جميع مدارس الولاية يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2026م.

اعتبار فترة التوقف من 12 إلى 23 أبريل 2026م عطلة للفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2025–2026م.

ووقّع القرار الدكتور قريب الله محمد أحمد، المدير العام لوزارة التعليم والتربية الوطنية بولاية الخرطوم، الوزير المكلف.