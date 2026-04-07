تسيّر (6) باصات من القاهرة لطلاب الشهادة السودانية ضمن خطة العودة الطوعية

سيّر المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي، بالتعاون مع لجنة الأمل للعودة الطوعية، اليوم الثلاثاء، (6) باصات من منطقة عابدين بالقاهرة (موقف العزيزية)، تقل طلاب الشهادة السودانية وأسرهم، في إطار برنامج العودة الطوعية الهادف إلى تمكين الطلاب من الالتحاق بامتحاناتهم في المواعيد المحددة.

وتأتي هذه الرحلات ضمن خطة متكاملة تشمل تسيير (40) باصاً لنقل نحو (2000) شخص، حيث غادر في الدفعة الأولى حوالي (300) من الطلاب وذويهم، وسط ترتيبات تنظيمية محكمة وإشراف ميداني مباشر.

وأعرب عدد من أسر الطلاب عن تقديرهم الكبير لمبادرة المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي، مشيدين بتكفله بكافة تكاليف الرحلات وحرصه على مستقبل أبنائهم، بما يعكس حساً وطنياً عالياً ومسؤولية اجتماعية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقال رئيس المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي، النور الشيخ النور، في تصريحات صحفية، إن هذه المبادرة تأتي في إطار الواجب الوطني والإنساني تجاه الطلاب، مؤكداً أن المجلس لن يدخر جهداً في دعم قضايا التعليم وتخفيف معاناة الأسر المتأثرة بالحرب.

وأضاف: “نعتبر تمكين الطلاب من الجلوس لامتحاناتهم أولوية قصوى، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح، فهم أمل السودان ومستقبله، وسنواصل العمل مع شركائنا لتوسيع دائرة المبادرات الداعمة للعودة الطوعية.”

من جانبه، أشاد الناطق الرسمي باسم لجنة الأمل للعودة الطوعية، الأستاذ عاصم البلال، بجهود المجلس، مثمناً دعمه الكبير لبرامج العودة، مؤكداً أن رحلات العودة ستتواصل وفق الخطة الموضوعة، مع فتح باب الدعم أمام المؤسسات ورجال الأعمال وكل من يرغب في الإسهام في تسهيل عودة المواطنين إلى بلادهم.

سونا