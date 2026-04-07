في عملية نوعية لمكافحة التهريب بالبحر الأحمر ضبط متهمين أجانب بحوزتهما أسلحة وذخائر

تمكنت مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر من تحقيق إنجاز أمني كبير، وذلك بضبط كمية من الأسلحة والذخائر في عملية نوعية تعكس يقظة وإستعداد القوات في التصدي لكافة أشكال التهريب والجريمة المنظمة.

حيث وقف على الضبطية صباح اليوم والي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور، وممثل مدير عام قوات الجمارك مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر، إلى جانب عدد من السادة مساعدي المدير العام، ومديري الإدارات العامة والدوائر، وأعضاء لجنة أمن الولاية.

وأشاد والي ولاية البحر الأحمر بالضبطية، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الجمارك متمثلة في مكافحة التهريب في حماية البلاد من مخاطر تهريب السلاح، مؤكداً دعم حكومته لكافة الأجهزة النظامية للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

كما أشاد مدير عام قوات الجمارك الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الضبطية تأتي في إطار الخطط المحكمة التي تنفذها قوات الجمارك لتعزيز الأمن والإستقرار ومكافحة التهريب بكافة أشكاله.

كما أثنى مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر على الأداء المتميز لقوات الجمارك، مشيداً بروح المسؤولية والانضباط، ومؤكداً أن مثل هذه النجاحات تسهم في رفع الروح المعنوية لمنسوبي الجمارك وتعزز من كفاءتهم الميدانية.

وفي ذات المنحي أشاد مساعد المدير لمكافحة التهريب اللواء شرطة (حقوقي) أمير زين العابدين عمر بالعملية، مؤكداً استمرار الجهود وتكثيف العمل الميداني لإحباط كافة محاولات تهريب السلاح والمواد الخطرة، حفاظاً على أمن واستقرار البلاد.

وتأتي هذه الضبطية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوات الجمارك عبر إداراتها المختلفة لتعزيز الرقابة على الحدود ومكافحة التهريب، بما يسهم في دعم الأمن القومي وحماية المجتمع والإقتصاد.

وفي تصريح لإعلام قوات الجمارك، أفاد العميد شرطة (حقوقي) جاد الكريم أحمد الفضل مدير مكافحة التهريب البحر الأحمر بأنه تم ضبط (34) بندقية من نوع كلاشنكوف متطورة كاتم صوت و(11) طبنجة، و(5) بنادق قناصة مدى مؤثر تسعة كيلو إلى جانب كميات كبيرة من الذخائر، كما تم ضبط عدد (2) عربة وموتر، وإلقاء القبض على متهمين اثنين أجانب الجنسية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهما.

