«عايز ياخد كلام الست والراجل».. هنا الزاهد تمازح هشام ماجد بعد شائعات استبعادها من «ملك الغابة»

مازحت الفنانة هنا الزاهد، الفنان هشام ماجد بعد تعليقه على شائعات استبعادها من المشاركة فى فيلمه الجديد «ملك الغابة» بسبب خلافات مع فريق العمل.وأعادت هنا الزاهد منشور هشام ماجد عبر ستورى حسابها على «انستجرام» معلقة: «محصلش دا عايز يشيل دورى وياخد كلام الست والراجل».وكان هشام ماجد علق على خبر استبعاد هنا من «ملك الغابة»؛ قائلًا: «حصل فعلًا واستبعدناها من الفيلم بعد خلاف حاد على التتر.. وجارى تجهيز البديلة».

يذكر أن هشام ماجد وهنا الزاهد شكلا ثنائيا، لافتا فى فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، الذى عرض ضمن موسم عيد الفطر 2024، وحقق نجاحا جماهيريا فى مصر والسعودية، ودارت أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى ممزوج بالفانتازيا، حول مهندس معمارى يعيش حياة زوجية غير سعيدة مع زوجته قبل أن تنقلب حياتهما مع اكتشاف عوالم موازية تدفعهما لإعادة التفكير فى واقعهما.

وفى نهاية العام نفسه، عاد الثنائى للظهور معا من خلال فيلم «بضع ساعات فى يوم ما»، المأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق، حيث قدما قصة رومانسية ضمن عدة حكايات متشابكة، تسلط الضوء على العلاقات العاطفية وتقلباتها النفسية، بمشاركة عدد كبير من النجوم أبرزهم: مى عمر أحمد السعدنى، أسماء جلال، مايان السيد، محمد الشرنوبى.

المصري اليوم