- 1/2
- 2/2
النجم البرازيلي ينفجر غضبا
اندلعت مواجهة حامية بين النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ومدافع مايوركا بابلو مافيو، خلال المباراة التي شهدت مفاجأة كبيرة بفوز أصحاب الأرض 2-1 على ريال مدريد، بملعب سون مويكس، ضمن منافسات الدوري الإسباني.
وجاءت المباراة نفسها درامية؛ تقدم مايوركا بهدف مانو مورلانيس في الشوط الأول، ثم أدرك إيدير ميليتاو التعادل لريال مدريد في الدقيقة 88، قبل أن يخطف فيداد موريكي هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه النقاط الثلاث في صراعه لتجنب الهبوط.
وأصبح الصدام بين فينيسيوس ومافيو تقليدًا متكررًا في كل لقاء يجمع الفريقين، لكن هذه المرة كشفت كاميرات “موفيستار بلس+” تفاصيل أكثر توترًا وحدة، لم تنشر سابقًا.
وبدأت الشرارة بعد احتجاج فينيسيوس على قرار حكم، حيث توجه إليه مافيو قائلًا: “أنت تتحدث الآن”.
وفي إحدى اللحظات الأكثر سخونة، تفادى البرازيلي ركلة من خصمه، ثم التفت نحوه وأطلق تهديدًا مباشرًا: “سأقتلك”.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ إذ تلقى مافيو بطاقة صفراء بعد دفع فينيسيوس، ورد عليه بسخرية: “لا تكن مزعجًا هكذا. أنت تبكي كثيرًا”.
وبعد دقائق قليلة، لوّح مافيو بإشارة “كرة شاطئ” (بالون دي بلايا)، في إشارة ساخرة إلى خسارة فينيسيوس جائزة الكرة الذهبية 2024 أمام رودري.
ورد المهاجم البرازيلي بسرعة: “كرة شاطئ، أجل.. أنت تفعل ذلك لتظهر على التلفاز، ستظهر على التلفاز حتمًا”.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر فينيسيوس يهدد لاعبًا أرجنتينيًا بالقتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.