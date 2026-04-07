فينيسيوس يهدد لاعبًا أرجنتينيًا بالقتل

النجم البرازيلي ينفجر غضبا

اندلعت مواجهة حامية بين النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ومدافع مايوركا بابلو مافيو، خلال المباراة التي شهدت مفاجأة كبيرة بفوز أصحاب الأرض 2-1 على ريال مدريد، بملعب سون مويكس، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وجاءت المباراة نفسها درامية؛ تقدم مايوركا بهدف مانو مورلانيس في الشوط الأول، ثم أدرك إيدير ميليتاو التعادل لريال مدريد في الدقيقة 88، قبل أن يخطف فيداد موريكي هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه النقاط الثلاث في صراعه لتجنب الهبوط.

وأصبح الصدام بين فينيسيوس ومافيو تقليدًا متكررًا في كل لقاء يجمع الفريقين، لكن هذه المرة كشفت كاميرات “موفيستار بلس+” تفاصيل أكثر توترًا وحدة، لم تنشر سابقًا.

وبدأت الشرارة بعد احتجاج فينيسيوس على قرار حكم، حيث توجه إليه مافيو قائلًا: “أنت تتحدث الآن”.

وفي إحدى اللحظات الأكثر سخونة، تفادى البرازيلي ركلة من خصمه، ثم التفت نحوه وأطلق تهديدًا مباشرًا: “سأقتلك”.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ إذ تلقى مافيو بطاقة صفراء بعد دفع فينيسيوس، ورد عليه بسخرية: “لا تكن مزعجًا هكذا. أنت تبكي كثيرًا”.

وبعد دقائق قليلة، لوّح مافيو بإشارة “كرة شاطئ” (بالون دي بلايا)، في إشارة ساخرة إلى خسارة فينيسيوس جائزة الكرة الذهبية 2024 أمام رودري.

ورد المهاجم البرازيلي بسرعة: “كرة شاطئ، أجل.. أنت تفعل ذلك لتظهر على التلفاز، ستظهر على التلفاز حتمًا”.

