الاعيسر يؤكد أهمية التلاحم الشعبي والمشاركة الفاعلة للجميع في حماية الوطن وبناء مستقبله

أكد وزير الثقافة والاعلام والسياحة والآثار الاستاذ خالد الإعيسر أهمية التلاحم الشعبي والمشاركة الفاعلة للجميع في حماية الوطن وبناء مستقبله.

مشيرا الى التضحيات الجسيمة التي أثمرت تحرير عدد من المدن والمناطق والولايات، بفضل تضحيات الشهداء والجرحى والمفقودين، وما تبذله القوات المسلحة السودانية وسائر القوات المساندة والمستنفرين .

وقال فى منشور صحفي اليوم ان السودان لا يزال يواجه تحديات كبيرة، فالحرب مستمرة في أجزاء عزيزة من البلاد، والجهود ماضية لتنظيف تلك المناطق من الميليشيات، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار الكاملين ، وأن هذا الواقع يضيف بعداً عميقاً للإحساس القومي والمسؤولية الوطنية .

ولفت الاعيسر إن السودان، رغم جسامة التحديات، يقف اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة التفكير في جملة من القضايا الجوهرية، من أبرزها إعادة صياغة الممارسة السياسية على أسس أكثر شمولاً ومسؤولية وتعزيز دور المجتمع في حماية نفسه من أي انزلاقات مستقبلية محتملة ، وفى ترسيخ قيم المواطنة الجامعة، وتجاوز الانقسامات القبلية والطائفية والمناطقية الضيقة والتجزئة بكل أشكالها.

وبين الاعيسر ان هذه المعركة كشفت للعالم وللسودانيين على وجه الخصوص من يسعى لبقاء الوطن ومن يسعى إلى الفرقة والأنقسام.

وشدد الإعيسر على أهمية مكافحة الحملات الإعلامية المضللة ،

والكتابات المأجورة والدعاية المغرضة التي تحاول تحويل الحقيقة إلى زيف والأبيض إلى أسود، وتستهدف بعض المسؤولين

واضاف الاعيسر إن حجم التحديات التي يمر بها السودان، إلى جانب الأحداث المؤلمة التي شهدها الوطن في الفترة الماضية، يفرض على الجميع تعزيز الوعي الجمعي وتطوير نظرة الإنسان السوداني إلى ذاته ومستقبله.

ولا بد أن تتحول هذه التجارب إلى رصيد من الدروس المستفادة يمكن البناء عليها مستقبلاً لتحقيق التنمية والاستقرار .

إلى ذلك طرح الاعيسر مجموعة من الأولويات التى تحقق الأمن والاستقرار وتشمل تأمين الحدود، ومكافحة التهريب، وإعادة تفعيل الخدمة الوطنية، إلى جانب إصلاح الاقتصاد عبر إحكام السيطرة على الموارد الوطنية وتنظيم الصادرات، بما يسهم في استقرار العملة ودعم النمو .

اضافة الى مواكبة التطور التقني، وتوفير الخدمات العامة بمختلف أشكالها، والعمل على استقطاب الكوادر السودانية المهاجرة لتكون جزءاً من عملية البناء والتحول نحو مستقبل أكثر إشراقاً وأمناً وازدهاراً ، والانطلاق نحو بناء وطن متماسك، تسود فيه قيم المواطنة والعدالة والمشاركة، وطن يحمي أبنائه ويضمن لهم مستقبلاً آمناً زاهراً ومستقراً، وتصبح فيه كل تجربة صعبة قاعدة صلبة للنهوض والتقدم للأجيال المقبلة.

