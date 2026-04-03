أثار الممثل والكوميديان السوداني, المعروف ذاكر سعيد, ضحكات الحاضرين في احتفال حضره جمهور غفير وبعض قيادات القوات المسلحة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قال الممثل ذاكر, في أحد “الافيهات”, الكوميدية (أنا لا أشجع فريق برشلونة ولا فريق ريال مدريد فقط أشجع الفريق البرهان).
وأضاف في وصلته الكوميدية رداً على زميله الذي قال له (نحن بنتكلم عن الكورة), ليرد ذاكر: (البرهان ضقل بيهم كورة مرقهم ليك في الخلا).
الخرطوم
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الممثل ذاكر سعيد في فاصل كوميدي : (لا أشجع فريق برشلونة ولا ريال مدريد أشجع الفريق البرهان “ضقل” بالمليشيا كورة مرقهم في الخلا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
