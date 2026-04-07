المدير التنفيذي بحري يتفقد الكرين ويوجه بإزالة آثار الحرب وإعادة تشغيل المرافق

قام المدير التنفيذي لمحلية بحري، الأستاذ محمد أحمد الحاج، بزيارة ميدانية إلى كرين بحري للسيارات، بدعوة من شعبة الكرين، للاطلاع على المشاكل والمعوقات التي تحول دون إعادة تشغيله.
رافق المدير التنفيذي خلال الزيارة كل من مدير وحدة الصناعات، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة نظافة بحري، وعدد من الجهات المختصة.
واطّلع التنفيذي والوفد المرافق على حجم الأضرار التي لحقت ببعض مواقع الكرين، والمعوقات التي خلفتها الحرب، ثم استمعوا إلى مطالب وتوصيات شعبة الكرين.
وأسفرت الزيارة عن صدور عدة توجيهات من المدير التنفيذي، بداية بالإسراع في إزالة تراكمات النفايات ومعالجة كسورات شبكات المياه و إنارة المداخل والمخارج
كذالك إزالة مخلفات الآليات العسكرية الناتجة عن الحرب في الناحية الجنوبية للكرين، وذلك بالمتابعةمع الجهات الأمنية المختصة.
كما وجّه سيادته وحدة الصناعات بالتنسيق مع شعبة الكرين لتقنين وتجديد المكاتبات والعقودات، وفق توجيهات حكومة الولاية في هذا الشأن.
وناشد تنفيذي بحري في ختام الزيارة بأهمية تكامل الأدوار كلٌّ فيما يليه، من أجل إعادة تشغيل هذا المرفق الحيوي، الذي من شأنه إعادة النشاط الاقتصادي للمحلية والولاية.
خرطوم نيوز
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
