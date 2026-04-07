تكنولوجيا: ريلمي تطلق هاتف Realme C100 بهدوء مع بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ريلمي هاتف Realme C100 5G بهدوء في تايلاند، مع مواصفات اقتصادية وبطارية ضخمة تُعد أبرز نقاط قوته. ويأتي الهاتف بسعة 7000 مللي أمبير مع دعم شحن سريع بقدرة 45 واط، وتؤكد الشركة إمكانية استخدامه لمدة تصل إلى يومين مع الاستخدام العادي.

ووفق اختبارات ريلمي، يستطيع الهاتف تشغيل الفيديو بشكل متواصل لنحو 20 ساعة، كما يوفر أكثر من 18 ساعة من الملاحة عبر GPS بشحنة واحدة.

ويدعم الجهاز كذلك الشحن العكسي السلكي بقدرة 6.5 واط، إضافة إلى ميزة bypass charging، ما يسمح باستخدامه كبنك طاقة عند الحاجة.

ويعتمد الهاتف على شاشة IPS LCD قياس 6.8 بوصة بدقة +HD ومعدل تحديث 144 هرتز. ويعمل بمعالج MediaTek Dimensity 6300 مع ذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وسعة تخزين 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1.

وفي الخلف، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 إلى جانب عدسة مساعدة غير محددة، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل.

كما يوفر الهاتف مقاومة IP64 ضد الغبار ورذاذ الماء، ومستشعر بصمة جانبي، ويعمل بواجهة Realme UI 7 المبنية على Android 16.

ويتوفر Realme C100 بلوني البنفسجي والأخضر، بسعر يبدأ من نحو 215 دولارًا لنسخة 4/128 جيجابايت، ويصل إلى نحو 230 دولارًا لنسخة 6/128 جيجابايت، مع بدء التسليم بين 22 و24 أبريل في تايلاند.

