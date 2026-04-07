إسرائيل: ترامب قد يصعّد الضربات على إيران بعد إنتهاء المهلة اليوم

القاهرة - كتب محمد نسيم - توقّع مسؤول إسرائيلي في تصريحات لقناة "كان" العبرية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يصعّد العمليات العسكرية ضد إيران مباشرة بعد انتهاء المهلة المحددة اليوم الثلاثاء، في حين يبقى احتمال اتخاذ الرئيس ترامب قرارًا بوقف إطلاق النار في اللحظة الأخيرة قائما.

وأوضح المصدر أن إسرائيل تستعد للحصول على الضوء الأخضر لتنفيذ ضربات تستهدف البنية التحتية الوطنية الحيوية وقطاع الطاقة في إيران.

وتستعد إسرائيل لشنّ عمليات مشتركة وموسعة مع الولايات المتحدة، مع التركيز على استهداف البنية التحتية الحيوية في إيران، حيث قال مصدر اسرائيلي "نحن مستعدون لتصعيد كبير في إيران مباشرة بعد انتهاء المهلة، ونحن بانتظار الموافقة الأمريكية".

في الوقت نفسه، لا تزال باكستان تسعى لإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت بين الأطراف، حيث تُجرى محادثات مع نائب الرئيس الأمريكي والمبعوثين ويتكوف وكوشنر، مع الإشارة إلى أن واشنطن لا تستبعد احتمال عقد لقاء مباشر مع الإيرانيين.

إلا أن الفجوات بين إيران والولايات المتحدة ما زالت كبيرة، ويؤكد ترامب أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، ويشدّد على ضرورة تحقيق "صفر تخصيب لليورانيوم"، وهو ما ترفضه طهران.

وكانت إيران قد رفضت اقتراح وقف إطلاق نار مؤقت، مؤكدة مطلبها بإنهاء الحرب بشكل كامل. وفي تعليق على التقارير بشأن وقف إطلاق النار، لم يتطرق ترامب إلى رفض إيران للعرض، مؤكداً أن اليوم الثلاثاء يمثل الموعد النهائي، مشيراً إلى أن إيران قدّمت خطوة مهمة، لكنه اعتبرها غير كافية، وأن المفاوضات مستمرة.

المصدر : وكالات - مكان