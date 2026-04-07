سعر سهم كراودستريك (CRWD) يرتفع وسط الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 07-04-2026

عزز سعر سهم سيسكو CISCO SYSTEMS, INC (CISCO) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولات السهم بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 80.45$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 85.75$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد