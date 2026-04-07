تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 07-04-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستمدًّا زخمه من تحركه المنتظم على امتداد خط اتجاه تصحيحي صاعد في الأمد القصير، ويُعزز هذا المسار الصعودي استقرار تداولاته فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 فترة (SMA 50)، الذي يُشكّل دعمًا ديناميكيًا فاعلًا ويُبقي الضغط الشرائي حاضرًا.

ويُضاف إلى ذلك بدء توارد إشارات انتعاش إيجابية من مؤشرات القوة النسبية، إثر تراجعه سابقًا إلى مناطق تشبع بيعي حادة، وهو ما يُرسّخ التوقعات بمواصلة هذا الزخم الصعودي على المدى القريب.