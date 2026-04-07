تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 07-04-2026

شهد سعر الفضة (SILVER) تداولات متذبذبة في نطاق جانبي محدود على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليظل مرتكزاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليستمر في محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه التصحيحي الصاعد المسيطرة على حركة السعر بالمدى القصير، ويدعم هذا السيناريو بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد دخولها في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة واضحة لبداية دخول زخم إيجابي جديد قد يدعم ارتفاع السعر.