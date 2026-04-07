سعر سهم ويلز فارجو (WFC) يمدد من مكاسبه الحذرة – توقعات اليوم – 07-04-2026

صعد سعر سهم ويلز فارجو WELLS FARGO & COMPANY (WFC) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصول تلك المؤشرات في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مفرطة مقارنة بحركة السهم، في إشارة لفقدان سريع للزخم الإيجابي المحيط بالسهم، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 84.00$، ليستهدف مستوى الدعم 76.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط