1497 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، 06 أبريل 2026، ارتفاع العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار وحتى 6 نيسان الجاري، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، إلى 1497 شهيدا.

وبينت الوزارة، في التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن عدد الجرحى ارتفع كذلك إلى 4639.

وواصل جيش الاحتلال اليوم، عدوانه على مناطق متفرقة في لبنان، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين وتدمير في المباني والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة للاحتلال على مركبة مدنية على دوار كفر رمان قضاء النبطية أدت إلى استشهاد أربعة مواطنين، فيما أسفرت غارة أخرى استهدفت بلدة حاريص جنوب لبنان عن استشهاد مواطنين.

كما شن طيران الاحتلال غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أن جدد جيش الاحتلال إنذاره لسكانها في مناطق: الغبيري، وبرج البراجنة، وحارة حريك، والشياح، والليلكي، والحدث وتحويطة الغدير.

المصدر : وكالة وفا