تحديث توقع سعر الذهب اليوم 07-04-2026

واصل سعر الزوج تشكيله لموجات تصحيحية صاعدة بثباته المتكرر فوق مستوى 261.8% فيبوناتشي الامتدادي المتمثل بمستوى 2.0064 لنلاحظ تسجيله بذلك لمكاسب إضافية بملامسته لمستوى 2.0258.

حاليا وبمحاولة تشكيل مستوى 2.0135 لدعم إضافي وبمحاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي الإضافي, سيزيد ذلك من فرص استهداف السعر لمحطات إيجابية إضافية باندفاعه قريبا نحو 2.0300 ومن ثم ليحاول إعادة اختبار المقاومة المستقرة قرب 2.0395.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.0200 و 2.0300

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع