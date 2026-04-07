رفض إطلاق نار مؤقت.. إيران تقدّم ردّها على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، مساء اليوم الإثنين، بأن طهران قدّمت ردها إلى باكستان بشأن مقترح أميركي يهدف إلى إنهاء الحرب، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية عبر وسطاء إقليميين للتوصل إلى تهدئة في المنطقة.

ووفق الوكالة، تضمّن الرد الإيراني مجموعة من المطالب، أبرزها إنهاء النزاعات في المنطقة بشكل شامل، ووضع بروتوكول يضمن المرور الآمن عبر مضيق هرمز، إلى جانب إعادة الإعمار ورفع العقوبات المفروضة على إيران.

وأكدت طهران رفضها لفكرة وقف إطلاق نار مؤقت، مشددة على ضرورة التوصل إلى حل دائم ينهي الحرب بشكل كامل، مع الالتزام بمطالبها الأساسية.

وفي السياق، ذكرت تقارير إعلامية، بينها ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني، أن طهران تلقت مقترحًا عبر باكستان لوقف الأعمال القتالية، مع تأكيدها عدم القبول بأي ضغوط أو مهل زمنية لاتخاذ قرار سريع.

كما شدد المسؤول الإيراني على أن بلاده لن توافق على إعادة فتح مضيق هرمز مقابل هدنة مؤقتة، في موقف يعكس تمسكها بشروطها الاستراتيجية.

من جهة أخرى، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أن وسطاء إقليميين أبلغوا إيران بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، رغم التصعيد في خطاباته الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لتقديم بعض التنازلات، في محاولة لدفع جهود التهدئة، في وقت تتراجع فيه التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق جزئي خلال الساعات المقبلة، وسط تحذيرات من تصعيد واسع قد يطال منشآت مدنية وإيرانية.