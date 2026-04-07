محدث: ترامب: الثلاثاء هو الموعد النهائي لإيران والحرب قد تنتهي سريعا

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الإثنين في البيت الأبيض، إن "إيران لا تزال أمامها مهلة تمتد حتى الساعة الثامنة" من مساء الثلاثاء بتوقيت العاصمة واشنطن.

وأضاف، "نجري حاليًا مفاوضات مع إيران لكنني لا أقول إننا توصلنا إلى اتفاق معهم"، وكرر أن "نجري اتصالات مع إيران لكن لا يمكن القول إننا توصلنا إلى اتفاق".

وأضاف "أوباما فضل إيران على إسرائيل وأنا انسحبت من الاتفاق النووي"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن أن أسهب في الحديث عن المفاوضات".

وكان ترامب، قد قال إن يوم الثلاثاء المقبل (غدًا) يمثل "موعدًا نهائيًا" لإيران في سياق الجهود الجارية لوقف الحرب، مؤكدًا أن المقترح الحالي لوقف إطلاق النار "ليس جيدًا بما فيه الكفاية"، رغم اعتباره خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.

وأشار ترامب في تصريحات جديدة له، إلى أن بإمكان إيران إنهاء الحرب "إذا فعلت ما يتوجب عليها"، لافتًا إلى أن المفاوضين الإيرانيين باتوا "أكثر عقلانية" خلال المرحلة الحالية. وأضاف أن الحرب قد تنتهي بسرعة كبيرة في حال استجابت طهران للمطالب المطروحة.

وأكد أن الهدف الرئيسي من العمليات العسكرية هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، محذرًا من أن تمسك طهران بمواقفها قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك استهداف بنى تحتية حيوية مثل الجسور ومحطات الطاقة.

وفي سياق تصريحاته، أقر ترامب باستخدام "لغة فظة" في الآونة الأخيرة لإيصال رسائله بشأن الحرب، مشددًا على أن الولايات المتحدة "لن تسمح بامتلاك السلاح النووي من قبل جهات وصفها بالمختلة".

وأضاف، " إذا لم نمزق الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعه أوباما لكانت إسرائيل انتهت".

كما أشار إلى أن بلاده تدرس خيارات متعددة في التعامل مع إيران، موضحًا أنه كان يفضل "الاستيلاء على النفط الإيراني" لكنه أقر بأن الرأي العام الأميركي يفضل عودة الجنود إلى البلاد.

ولفت ترامب إلى أن إيران لا تزال تمتلك بعض القدرات العسكرية، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة، رغم تأكيده أن الولايات المتحدة "سحقت" قدراتها إلى حد كبير، على حد تعبيره.

وأضاف أن واشنطن تعمل على تأمين قواتها في المنطقة، مشيرًا إلى تنفيذ عمليات لإنقاذ طيارين من "أرض العدو"، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن بلاده قادرة على إنهاء المهمة أو الانسحاب، لكنه يفضل "إنجازها بالكامل".

مسؤول إسرائيلي: نستعد لتصعيد واسع في إيران مع انتهاء مهلة ترامب بانتظار الضوء الأخضر الأميركي

قال مسؤول إسرائيلي في تصريحات لهيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") إن "إسرائيل مستعدة لتصعيد كبير في إيران فور انتهاء مهلة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتنتظر موافقة الأميركيين"، في إشارة إلى ترقب قرار أميركي بشأن المرحلة المقبلة من العمليات.

وأضاف المصدر أن هناك مخاوف في إسرائيل من أن يقرر الرئيس الأميركي، في اللحظة الأخيرة، التوجه نحو وقف إطلاق النار، رغم توقعات بالحصول على "ضوء أخضر" لاستهداف منشآت الطاقة والبنى التحتية للدولة في إيران.

المصدر : وكالات