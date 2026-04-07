تكنولوجيا: تسريب يفيد بتأجيل iPhone 18 العادي واستمرار خطط إطلاق iPhone Air 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات حول سلسلة iPhone 18 في إثارة الجدل، ليس فقط بسبب جدول الإطلاق المتدرج، بل أيضًا لأن المطلعين على الصناعة والمسربين لم يتفقوا بعد على التفاصيل النهائية.

فقد كشف تسريب جديد أن iPhone 18 سيحتفظ بالتصميم نفسه تقريبًا، بما في ذلك dynamic island، كما في iPhone 17.

في نفس الوقت، أعاد المسرب Fixed Focused Digital عبر Weibo التأكيد على جدول إطلاق iPhone Air 2. بينما أشارت تسريبات سابقة إلى أن الجهاز قد يتأخر إلى 2027 لإضافة كاميرا ثانية، أكد المسرب الأخير أن iPhone Air 2 سيُطلق وفق الجدول المعتاد جنبًا إلى جنب مع iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max هذا الخريف، وأن الكاميرا الثانية ستكون مجرد ترقية روتينية بدون تغييرات كبيرة.

أما بالنسبة لسلسلة iPhone 18، فقد تباينت التسريبات حول حجم dynamic island، إذ تشير بعض المصادر إلى أنه سيصغر في طرازات Pro وPro Max فقط، بينما يظل التصميم العام مشابهًا لطرازات iPhone 17 Pro وPro Max.

تبقى كل هذه المعلومات غير مؤكدة، إذ لم تصدر ابل أي تصريحات رسمية حول الأجهزة القادمة، لذلك يجب أخذها بحذر.

المصدر