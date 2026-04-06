هدنة محتملة ترفع سعر البيتكوين: لكن الغموض يهدد استمرار الصعود

عادت تقلبات سعر البيتكوين بقوة مع بداية الأسبوع، بعدما قفز السعر إلى نحو 69,600 دولار عقب فترة هدوء نسبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث ظل يتحرك سعر البيتكوين قرب 67 ألف دولار.

ويبدو أن المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع كان تقرير تحدث عن احتمال التوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة 45 يوما بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة أطراف إقليمية، على أمل أن تمهد لإنهاء الصراع بشكل دائم.

ووفقا للمعلومات المتداولة، تُعد هذه المبادرة محاولة أخيرة لتجنب تصعيد كبير قد يستهدف بنى تحتية مدنية.

BREAKING: The US, Iran, and a group of regional mediators are discussing a potential 45-day ceasefire that could lead to a permanent end to the Iran War, per Axios.



Details include:



1. This is being described as a "last-ditch effort" to prevent "massive strikes on Iranian… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 6, 2026

جاء ذلك بعد سلسلة من التصريحات الحادة، إذ كان الرئيس الأمريكي قد حدّد مهلة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، مع تهديدات مباشرة بالتصعيد العسكري في حال عدم الامتثال.

ومع تداول أخبار عن مفاوضات محتملة، تحسنت شهية المخاطرة سريعا، ما انعكس على الأسواق، حيث تخلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية عن خسائرها، بالتزامن مع صعود سعر البيتكوين.

لكن الصورة لا تزال غير واضحة، إذ تشير التقارير إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق فعلي قبل انتهاء المهلة تبقى ضعيفة.

وهو ما يطرح تساؤلات حول رد فعل السوق في حال فشل المفاوضات، وما إذا كان سيتم تمديد المهلة مرة أخرى أو الاتجاه نحو تصعيد جديد.

بالتالي، يبقى ارتفاع سعر البيتكوين الحالي مرتبط بشكل وثيق بالتطورات السياسية، ما يعني أن السوق قد يظل عرضة لتحركات مفاجئة خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

