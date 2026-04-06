إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 06-04-2026

مدد سهم شركة هومانا إنك HUMANA INC (HUM) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم بتحركاته السابقة في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ولكن تظل تلك المؤشرات مستقرة بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يهدد أي مكاسب حالية بالانعكاس في أي لحظة، خاصة مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 192.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 163.60$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط