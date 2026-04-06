سعر سهم جينرال ميللز (GIS) يحاول تعويض البعض من خسائره – توقعات اليوم – 06-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-04-06 13:07PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر سهم جينرال ميللز GENERAL MILLS (GIS) من مكاسبه الحذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، لتصل خلال ذلك مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه كثيراً مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 40.35$، ليستهدف مستوى الدعم 34.50$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

