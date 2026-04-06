تكنولوجيا: مايكروسوفت تحذر: “لا تعتمدوا على كوبايلوت”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتضح استراتيجية مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق أجهزة Copilot+، وبرنامج Microsoft 365 Copilot، والعديد من الأدوات المهنية الأخرى تحت علامة Copilot، بالإضافة إلى دمج المساعد بشكل عميق في نظام التشغيل Windows 11. تهدف الشركة بذلك إلى جعل Copilot أداة أساسية في الحياة اليومية والعمل المهني.

تعتمد مايكروسوفت على تسمية جميع منتجاتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بعلامة Copilot، حتى أن المساعد يظهر على منصة GitHub.

وتعد نسخ التسويق الخاصة بـ Microsoft 365 بأن التكنولوجيا ستتولى المهام وصياغة المحتوى، ما يزيد الإنتاجية بشكل كبير. ومع ذلك، تحتوي شروط استخدام Microsoft Copilot على صياغة أكثر حذراً، تتناقض مع الرسائل التسويقية:

يُستخدم Copilot لأغراض الترفيه فقط، وقد يرتكب أخطاءً ولا يعمل كما هو متوقع. لا تعتمد على Copilot للحصول على نصائح مهمة، واستخدمه على مسؤوليتك الخاصة.

دون المساس بالفقرة 12 من اتفاقية خدمات مايكروسوفت، لا تقدم الشركة أي ضمانات أو تمثيلات بشأن Copilot، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر أو العلامات التجارية أو حقوق الخصوصية أو أي تشهير. يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة إذا نشر أو شارك ردود Copilot علنياً أو مع أي شخص آخر.

نتيجة لذلك، يُنظر إلى Microsoft 365 Copilot في بعض المنتديات ووسائل الإعلام على أنه مجرد أداة ترفيهية. وتثير المشكلة أن هذه الشروط تنطبق فقط على نسخة chatbot من Copilot، بينما الأدوات المهنية وMicrosoft 365 Copilot والخدمات المدفوعة تخضع لشروط استخدام مختلفة، رغم أنها قد تحتوي على تذكيرات للتحقق من نتائج Copilot، إلا أن عبارة “للترفيه فقط” لا تظهر في أي مكان آخر.

بهذه الطريقة، قامت مايكروسوفت بخلط الاستخدام الترفيهي مع المهني تحت نفس العلامة التجارية، ما جعل بعض وظائف التطبيقات تُستهان بها وتُعد مجرد “ميزات Copilot”.

وبالتالي، يجب على فريق التسويق معالجة الانطباع السلبي المرتبط بالنسخة المجانية، لأن اعتماد علامة موحدة تعكس عدم الموثوقية في الشروط يشكل مخاطرة على سمعة قسم الشركات.

