سعر سهم بينتريست (PINS) يظهر إشارات تدلل على فقدان للزخم الإيجابي – توقعات اليوم – 06-04-2026

انزلق سعر سهم جنرال إليكتريك GENERAL ELECTRIC COMPANY (GE) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم حالياً بكسر مستوى الدعم المحوري 279.65$، ويأتي هذا الأداء بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل تلك المؤشرات بمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى فقدان تام للزخم الإيجابي حول السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 279.65$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 257.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط