سعر البيتكوين يقترب من 70 ألف دولار والايثيريوم يستعيد 2100 دولار

شهد سوق العملات الرقمية انتعاش ملحوظ، حيث اقترب سعر البيتكوين من مستوى 70 ألف دولار بعد موجة صعود قوية أنهت حالة الهدوء التي سيطرت على عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفع سعر البيتكوين من نحو 67 ألف دولار إلى 69600 دولار، قبل أن يواجه مقاومة عند هذا المستوى.

ويأتي هذا التحرك بعد أسبوع متقلب تأثر بالتطورات الجيوسياسية، حيث تذبذب السعر بين 65 ألف و69 ألف دولار.

ورغم استمرار التصريحات المتضاربة بشأن الصراع في الشرق الأوسط، ساهمت تقارير عن احتمالية وجود مفاوضات في دعم هذا الارتفاع، بالتزامن مع صعود أسعار النفط وتعافي العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

حاليا، ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى نحو 1.38 تريليون دولار، مع زيادة هيمنتها على السوق إلى 56.5%.

في المقابل، سجلت العملات الرقمية البديلة أداء إيجابي بشكل عام، حيث تمكنت عملة الايثيريوم من استعادة مستوى 2100 دولار بعد ارتفاع تجاوز 4%.

كما صعدت XRP إلى قرب 1.35 دولار، بينما قفزت عملة كاردانو بنحو 6% لتتجاوز مستوى 0.25 دولار.

وسجلت عملات أخرى مثل سولانا وLINK وAVAX مكاسب ملحوظة، مع ارتفاع هذه الأخيرة بنسبة 7%.

ورغم هذا الأداء الإيجابي، شهدت بعض العملات تراجع محدود، أبرزها RAIN التي انخفضت بنحو 10%.

بشكل عام، أضاف السوق أكثر من 60 مليار دولار خلال يوم واحد، لترتفع القيمة الإجمالية إلى حوالي 2.45 تريليون دولار.

