خدمات متكاملة للسفر والنقل في منتدى العمرة والزيارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت شركتا "الحسام للسياحة" و"زائر"، التابعتان لمجموعة "سياد القابضة"، نموذجًا متكاملًا يجمع بين خدمات السفر والنقل خلال مشاركتهما في النسخة الثالثة من منتدى العمرة والزيارة 2026، الذي أقيم مؤخرًا بالمدينة المنورة.

قدمت الشركتان، من خلال جناحهما المشترك بالمنتدى، حلولًا متكاملة تجمع بين باقات العمرة المصممة بعناية وخدمات النقل الموثوقة، بما يلبّي احتياجات الشركاء ويعزز تجربة ضيوف الرحمن.

وخلال المنتدى، نجحت "الحسام للسياحة" في توقيع أكثر من 15 اتفاقية مع وكلاء ومنظمي رحلات دوليين، ما يعكس توسع حضورها التجاري وتعزيز شبكة شركائها على المستوى العالمي.

وفي السياق ذاته، استعرضت شركة "زائر" أسطولها الجديد المرتقب، الذي يضم مجموعة متنوعة من الحافلات الحديثة موديل 2027؛ التي تشمل حافلات بسعة 49 راكبًا للنقل الجماعي، إلى جانب حافلات كبار الزوار (32 و49 راكبًا)، بما يوفر مستويات عالية من الراحة والجودة وتجربة نقل متطورة.

ويعكس التواجد المشترك للشركتين تكامل خدمات السفر والنقل ضمن منظومة سياد القابضة، بما يسهم في تقديم تجربة أكثر سلاسة وكفاءة لضيوف الرحمن.

وأكد أحمد قاسم، المدير العام، أن مشاركة شركتي "الحسام" و"زائر" في المنتدى تعكس التزام "سياد القابضة" بتقديم حلول متكاملة تجمع بين خدمات السفر والنقل بما يلبي تطلعات شركائنا وعملائهم. مؤكدًا مواصلة العمل على تعزيز التواجد والحضور وإبرام الاتفاقيات والشراكات المختلفة من أجل تطوير الخدمات المقدمة لتحسين تجربة الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتواصل الحسام للسياحة وزائر أداء دور محوري في دعم قطاع العمرة، من خلال الجمع بين القوة التجارية والكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تطوير تجربة أكثر تكاملًا لضيوف الرحمن، وتمكين المعتمرين والزوار من أداء مناسكهم بيُسر وسهولة.