لقى 12 شخصاً مصرعهم، بينهم ثمانية من عائلة واحدة، وأصيب 4 آخرون إثر زلزال بقوة 5.8 درجات ضرب ولاية كابول . وقد وقع الزلزال على عمق 186 كيلومتراً في شمال شرق أفغانستان. وفي حين أعلن الهلال الأحمر الأفغاني ووزارة الصحة، أمس، أن الصبي الناجي أصيب بجروح، تواصل السلطات المحلية تقييم الأضرار، ومساعدة المتضررين.



كانت هذه تفاصيل خبر زلزال كابول يقتل 12 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.