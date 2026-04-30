فريق طبي من جامعة الملك عبدالعزيز وتجمع الجوف ينجح في إجراء أول عملية "قسطرة قلب للأطفال" بالقريات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق طبي مكون من كوادر متخصصة من جامعة الملك عبدالعزيز، وتجمع الجوف الصحي، في إجراء أول عملية قسطرة تداخلية لقلب الأطفال في مدينة القريات، ويشكل نجاح الفريق الطبي نقلة نوعية في الخدمات الصحية التخصصية بالمنطقة، وترسيخاً لنهج التكامل بين القطاعات الأكاديمية والصحية والخيرية.

وأُجريت العملية في مستشفى القريات العام بتاريخ 27 أبريل 2026، حيث تمكن الفريق من علاج طفلة كانت تعاني من ضيق في الصمام الرئوي عبر تقنية القسطرة التداخلية لتوسيع الصمام، وهي من العمليات الدقيقة التي تكللت بالنجاح بفضل الله، حيث نقلت الطفلة للعناية المركزة وهي بحالة مستقرة تحت الملاحظة الطبية.

وقاد فريق جامعة الملك عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور أحمد سعيد أزهر استشاري قلب الأطفال والقسطرة التداخلية، فيما قاد الفريق المحلي من مركز القلب بمستشفى القريات العام الدكتور عبدالرحمن الرويلي، وبمشاركة الدكتور سامي محجوب من المستشفى العسكري بالرياض، وذلك ضمن شراكة استراتيجية ضمت كلية الطب والمستشفى الجامعي بالجامعة، وجمعية القريات للخدمات الطبية، وجمعية "فلذات" بمدينة مكة المكرمة.

تأتي المبادرة ضمن الرحلة رقم 20 التي تنسقها جمعية "فلذات" بالتعاون مع جمعية القريات للخدمات الطبية لفريق جامعة الملك عبدالعزيز، وهي الجهود التي أثمرت حتى الآن عن، خدمة أكثر من 800 مريض في المنطقة الشمالية (القريات، طبرجل، الجوف).

وتعد الرحلة هي الثالثة المتخصصة في القسطرة التداخلية للأطفال على مستوى المملكة بعد نجاح رحلتين سابقتين في منطقة الجوف، ويعكس الإنجاز تضافر الجهود بين القطاعات الأكاديمية، والصحية، والخيرية، لتحقيق مستهدفات جودة الحياة وتوطين الخدمات الطبية الدقيقة، مما يجنب المرضى وذويهم مشقة السفر للمدن الكبرى بحثاً عن العلاج المتخصص.