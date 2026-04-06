زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي

في وقت يتصاعد فيه التوتر العسكري جنوب لبنان، شهدت العلاقات السورية - الأوكرانية خطوة تاريخية، حيث قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأول زيارة رسمية إلى دمشق للقاء نظيره السوري أحمد الشرع، في حين أغلقت السلطات السورية مؤقتًا منفذ جديدة يابوس الحدودي على خلفية تهديدات إسرائيلية مباشرة باستهداف معبر المصنع اللبناني والطريق الواصلة إليه إم30. تأتي هذه التطورات في سياق معقد يجمع بين تحركات دبلوماسية نشطة، تصعيد عسكري إسرائيلي مستمر، ومساعي أوكرانيا لتعزيز نفوذها الإقليمي واستعادة علاقاتها مع القيادة السورية الجديدة منذ ديسمبر 2024.

زيارة تاريخية

أكدت مصادر حكومية أوكرانية أن زيارة زيلينسكي، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع سوريا، ومناقشة قضايا الدفاع في ظل الحرب الإقليمية الممتدة. ويعد اللقاء الأول للرئيس الأوكراني مع نظيره السوري بعد سلسلة من الاتصالات غير المباشرة، بما في ذلك زيارة وزير الخارجية الأوكراني إلى دمشق في ديسمبر 2024، التي ركزت على حث القيادة السورية على إنهاء الوجود الروسي على أراضيها.

معبر جديدة

تزامنًا مع هذه التحركات الدبلوماسية، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية إيقاف حركة العبور مؤقتا عبر منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، حرصًا على سلامة المدنيين بعد التحذيرات الإسرائيلية من استهداف معبر المصنع والطريق الواصلة إليه. وأكد مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة، أن المنفذ مخصص حصرًا لعبور المدنيين، ولا يستخدم لأي أغراض عسكرية، مشددًا على أنه لا توجد مجموعات مسلحة أو ميليشيات، وأن استئناف العمل سيكون فور التأكد من استقرار الوضع الأمني.

التوتر الميداني

يأتي هذا القرار في سياق تصعيد إسرائيلي متواصل ضد مواقع حزب الله في جنوب لبنان، حيث يبرر الجيش الإسرائيلي استهداف المعابر اللبنانية - السورية لاستخدامها في تهريب الأسلحة ووسائل قتالية. ويعتبر معبر المصنع نقطة محورية للتجارة والعبور بين البلدين، وقد سبق أن استهدفته إسرائيل خلال حرب أكتوبر 2024، مما تسبب في توقف حركة المدنيين وتعطيل التجارة الحيوية.تداعيات سياسية وإستراتيجية

تعكس هذه التطورات هشاشة الوضع الأمني في المنطقة، وتداخل الأبعاد الدبلوماسية مع العسكرية، حيث يبدو أن أوكرانيا تسعى عبر زيارة زيلينسكي إلى دمشق لتوسيع نفوذها السياسي، بينما تحاول سوريا إعادة ترتيب علاقاتها الدولية بعيدًا عن الهيمنة الروسية المباشرة. في المقابل، يوضح التحذير الإسرائيلي استمرار الضغط على لبنان وسوريا، ويكشف عن واقع المنطقة كمسرح متشابك من الصراعات الإقليمية والدولية التي تؤثر مباشرة على حياة المدنيين وحركة التجارة والعبور. أول زيارة رسمية لزيلينسكي إلى دمشق منذ الإطاحة بالأسد.

استعادة العلاقات الدبلوماسية رسميًا بين أوكرانيا وسوريا في سبتمبر 2025.

التصعيد العسكري الإسرائيلي يعقد المعادلة الأمنية والدبلوماسية في المنطقة.

إغلاق مؤقت لمنفذ جديدة يابوس حرصًا على سلامة المدنيين.

التهديد الإسرائيلي يشمل معبر المصنع والطريق إم30.

المعابر السورية - اللبنانية تمثل بوابات حيوية للتجارة وعودة اللاجئين.