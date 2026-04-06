ترمب يتوعد إيران بـ"يوم الجحيم" الثلاثاء ويطالب بفتح مضيق هرمز فوراً

القاهرة - كتب محمد نسيم - توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأحد 5 أبريل 2026، طهران، بتحركات غير مسبوقة يوم الثلاثاء المقبل تستهدف محطات الكهرباء والجسور والمرافق الحيوية.

وطالب ترمب في تصريح صحفي، السلطات الإيرانية ب فتح مضيق هرمز فوراً، محذراً إياهم من "العيش في الجحيم" في حال استمرار إغلاق الممر المائي.

وأكد الرئيس الأمريكي أن ما ستشهده إيران يوم الثلاثاء لن يضاهيه أي شيء حدث سابقاً، واصفاً قادة طهران بـ"المجانين".

وشدد ترمب في لهجة تصعيدية حادة على ضرورة فتح "المضيق اللعين" لتجنب ضربات قاسية ستطال البنية التحتية والمنشآت الاستراتيجية.

