وزير الداخلية يتلقى اتصالاً من نظيره السنغافوري بشأن الاعتداءات الإيرانية

تلقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اتصالا هاتفيا، اليوم، من نظيره السنغافوري، كاسيفيسو أناثان شانموجام.

وبحثا في الاتصال مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والتطورات الأمنية الراهنة، في ظل الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

إلى ذلك، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك الثنائي، بما يدعم أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

في الإطار ذاته، عبّر الوزير السنغافوري عن إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، مشددا على تضامن سنغافورة مع المملكة ودول الخليج في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار.