مجلس التعاون الخليجي: السلوك الإيراني تعدّى كل الحدود الحمراء

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم الخميس، إن دول المجلس تتعرض لعدوان إيراني وهجمات غاشمة طاولت منشآت حيوية، موضحًا أن هذه الهجمات الآثمة استهدفت منشآت مدنية وحيوية، وتمثل انتهاكًا سافرًا لحسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وقد تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين وتهديد لأمن دول المجلس، مشددًا على أن السلوك الإيراني تعدّى كل الحدود الحمراء.

وأكد البديوي حق دول المجلس في الدفاع عن النفس وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنها تحتفظ بهذا الحق وتطالب بمنع تكرار الاعتداءات الإيرانية، كما شدد على ضرورة الحفاظ على الأمن البحري والجوي والممرات المائية، داعيًا إلى إصدار قرار إلزامي من مجلس الأمن يضمن الأمن المستدام لحرية الملاحة في مضيق هرمز، واستخدام كل الوسائل المتاحة ل فتح المضيق، واتخاذ جميع الإجراءات لوقف الاعتداءات الإيرانية وضمان الملاحة.

وطالب إيران بالكف عن زعزعة الاستقرار في المنطقة والتدخل في شؤون دولها، ووقف العدوان الذي تجاوز الخطوط الحمراء، داعيًا في الوقت نفسه إلى أن يكون مجلس التعاون الخليجي جزءًا من أي اتفاق لإنهاء الحرب.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل مجتمعة رابع أكبر مانح إنساني على مستوى العالم، مؤكدًا أنهم دعاة استقرار وشركاء في المسؤولية، ومجددًا الدعوة إلى السلام.

المصدر : التلفزيون العربي