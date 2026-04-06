تحديث توقع سعر الفضة اليوم 06-04-2026

عزز سعر الفضة (SILVER) من مكاسبه خلال التداولات اللحظية الأخيرة، مستنداً إلى ارتكازه على دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 الذي أمده بزخم إيجابي متجدد أسهم في تحقيق تلك المكاسب، في ظل موجة تصحيحية صاعدة تُمسك بزمام الاتجاه وتُرسّخ ملامح المشهد الفني على المدى القصير.

ويُضفي على هذه الصورة مزيداً من التفاؤل تواتر الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، التي كانت قد لامست في وقت سابق مناطق تشبع بيعي حاد قبل أن ترتد منها، مما يمنح الفضة طاقة دفع إضافية ويرفع من احتمالية مواصلتها مسيرتها الصعودية وتوسيع مكاسبها في المرحلة المقبلة.