تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 06-04-2026

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 105.00$، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، لينجح خلال ذلك في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعز زمن استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.