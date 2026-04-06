تحديث توقع سعر الذهب اليوم 06-04-2026

تقدّم الذهب (GOLD) خلال التداولات اللحظية الأخيرة، مستمداً دفعته تلك من ارتكازه في وقت مبكر من اليوم على دعم خط الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، الذي أعاد للمعدن الأصفر توازنه وأطلق موجته الصعودية الراهنة.

ويُعزز هذا الزخم استمرار تداول السعر أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 الذي يؤدي دور الداعم الديناميكي المتواصل، مانحاً المسار الصاعد ثباتاً واستقراراً، فيما تُسهم مؤشرات القوة النسبية في تثبيت هذه الصورة المتفائلة بتوالي إشاراتها الإيجابية، مما يرفع من احتمالية مواصلة الذهب تقدمه وتوسيع مكاسبه في المرحلة المقبلة.