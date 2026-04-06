تكنولوجيا: Baseus تطلق جهاز بنك طاقة مغناطيسي رفيع يدعم الشحن السريع حتى 22.5 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Baseus في الصين جهاز بنك طاقة مغناطيسي جديد باسم PicoGo Air، والذي يتميز بتصميم رفيع يبلغ سمكه 6.9 ملم، مما يجعله أكثر سمكًا قليلاً من جهاز بنك الطاقة المغناطيسي UltraThin 5000 من شاومي، الذي يبلغ سمكه 6 ملم. كما أنه أثقل قليلاً من منافسه، إلا أن المواصفات الأساسية تظل متشابهة.

يحمل بنك الطاقة الجديد قدرة اسمية تبلغ 5,000 مللي أمبير، ويدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي بسرعة تصل إلى 15 واط، بينما يصل الشحن السلكي إلى 22.5 واط، بنفس قدرة بنك شاومي.

ومن المميزات المميزة في PicoGo Air ميزة PowerSense NFC، التي تتيح للمستخدمين متابعة حالة البطارية بالتفصيل عبر تطبيق الهاتف المصاحب.

تضمن الشركة أيضًا هيكلًا لتبديد الحرارة يسمى “Glacier Heat Dissipation Structure”، ويعمل بالتوازي مع مبرد VC متقدم وهيكل من الألمنيوم للحفاظ على درجة الحرارة أثناء الشحن. كما يدعم البنك التحكم التكيفي في الحرارة لضمان شحن مستقر وآمن.

ويأتي بنك الطاقة مع كابل قصير يدعم شحن سريع يصل إلى 60 واط. بالإضافة إلى ذلك، يتميز التصميم بزوايا منحنية على غرار أبل، وثلاثة تشطيبات معدنية أنيقة، ومغناطيسات قوية مدمجة لتثبيت الجهاز.

أُطلق Baseus PicoGo Air في الصين بسعر 299 يوان، أي حوالي 43.44 دولارًا، فيما لم تُعلن الشركة بعد عن موعد الإطلاق الدولي أو التوافر العالمي.

