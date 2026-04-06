1461 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال على لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - ارتفع عدد شهداء العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار/ مارس الماضي، إلى 1461 شهيدا.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان، في التقرير اليومي لمركز عمليات طوارئ الصحة، حول تطورات العدوان، مساء اليوم الأحد، أن عدد الجرحى ارتفع الى 4430.

وكانت قد استشهدت عائلة لبنانية فجر اليوم الأحد، جراء غارة للاحتلال استهدفت بلدة كفر متى جنوب لبنان.

كما أغار الطيران الحربي فجراً، على بلدة صديقين في قضاء صور، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وعدد من الجرحى.

وجدد جيش الاحتلال انذاره بإخلاء سكان الضاحية الجنوبية مناطق حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح.

واستهدف طيران الاحتلال ومدفعيته بلدات شقرا، بيت ياحون، كونين، الطيري، قلاويه الحنية، المنصوري، زبقين، القليلة، وأطراف البياضة، يارون، مارون، بنت جبيل، بيوت السياد وبرج قلاويه جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، أقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلية على تفجير ونسف عدد من المنازل في القرى الحدودية، الناقورة، دبل، علما الشعب، القوزح، البياضة وشمع وعلى حرق المحال التجارية وتفجيرها.

