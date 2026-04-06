بعد حسم لجان "الطاقة والزراعة".. البرلمان يرفع جلسته إلى الأربعاء المقبل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت الجلسة حراكاً تشريعياً أفضى إلى استكمال التصويت على أعضاء لجان (الزراعة والموارد المائية والبيئة، الكهرباء والطاقة، والشهداء والضحايا والسجناء السياسيين)، وهي لجان تمس العصب الخدمي والحقوقي المباشر للمواطن.وسجلت الجلسة منعطفاً رمزياً باعتماد النشيد الوطني بدلاً من الجرس التقليدي إيذاناً ببدء المداولات، في خطوة لتعزيز الهيبة المؤسساتية.

ومن المتوقع أن تشهد جلسة الأربعاء استكمال ما تبقى من هيكلية اللجان، ومناقشة المقترحات الطارئة المتعلقة بملف مراكز الامتحانات في المناطق المضطربة.

