ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتقاده أن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران، الاثنين، بعيد تجديد توعده لإيران إذا لم تعد فتح مضيق هرمز.

وقال ترامب لمراسل قناة فوكس نيوز "أعتقد أن هناك فرصة جيدة، فهم يتفاوضون الآن".

وقال إن إيران تجري مفاوضات وإنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى اتفاق اليوم الاثنين.

وفي ‌وقت لاحق من يوم الأحد، ذكر موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة وإيران ووسطاء من المنطقة يناقشون شروط وقف إطلاق نار محتمل ‌45 يوما قد يؤدي إلى إنهاء دائم للحرب، وذلك نقلا عن أربعة مصادر مطلعة على المحادثات من الولايات المتحدة وإسرائيل والشرق الأوسط.