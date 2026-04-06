سوق الكريبتو تحت سيطرة المشتقات وبينانس تقود المشهد العالمي

تُظهر بيانات حديثة أن نشاط التداول في سوق العملات الرقمية أصبح أكثر تركيزا، مع هيمنة واضحة لعدد محدود من المنصات الكبرى، وعلى رأسها بينانس التي تجاوز حجم تداولها الشهري 1.8 تريليون دولار، مستحوذة على نحو 29% من إجمالي السوق.

ولا يقتصر هذا التركيز على المنصات فقط، بل يمتد أيضا إلى نوع التداول، حيث تهيمن المشتقات المالية بشكل كبير على النشاط.

ففي بينانس مثلا، بلغ حجم تداول المشتقات نحو 1.54 تريليون دولار، أي ما يقارب ستة أضعاف التداول الفوري.

كما شكّلت المشتقات حوالي 93% من النشاط على منصة OKX، ما يعكس اعتماد متزايد على العقود الآجلة والرافعة المالية بدلا من الشراء المباشر.

ويبدو أن هذه الظاهرة تعززت خلال فترات استقرار الأسعار، حيث يلجأ المتداولون إلى استراتيجيات أكثر مخاطرة لتحقيق أرباح، في ظل غياب اتجاه واضح للسوق.

كما تعتمد العديد من المنصات الأخرى بشكل متزايد على المشتقات للحفاظ على تنافسيتها، حتى وإن كان حضورها في التداول الفوري محدود.

من جهة أخرى، يتزايد تأثير المؤسسات المالية في هذا القطاع، خاصة في سوق المشتقات المرتبطة بالبيتكوين.

حيث شهدت أحجام التداول في هذا المجال نمو ملحوظ، مع ارتفاع النشاط في بورصة شيكاغو التجارية، ووصول حجم العقود المفتوحة لخيارات البيتكوين إلى مستويات قياسية تجاوزت العقود الآجلة لأول مرة.

هذا التحول يعكس توجه المستثمرين نحو أدوات تتيح إدارة المخاطر بشكل أفضل، خاصة مع دخول لاعبين كبار مثل “BlackRock”، إلى جانب استمرار هيمنة منصات مركزية مثل “Deribit”، مع بروز تدريجي لمنصات لامركزية بدأت تجذب الاهتمام إليها بشكل متزايد.

