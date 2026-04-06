شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يرتفع وسط أنباء عن وقف إطلاق نار محتمل بين إيران والولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار يوم الاثنين بينما اقترب الين الياباني من المستوى الحرج البالغ 160 ينًا مقابل الدولار، في وقت يقيم فيه المستثمرون القلقون تطورات الحرب المتصاعدة مع إيران، مع تركيز الأنظار على المهلة الأخيرة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي منشور حاد على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة Easter Sunday، هدد ترامب باستهداف محطات الكهرباء والجسور في إيران يوم الثلاثاء إذا لم يُعاد فتح الممر البحري الاستراتيجي، محددًا موعدًا نهائيًا دقيقًا عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ومع إغلاق معظم الأسواق في آسيا وأوروبا بسبب العطلات يوم الاثنين، يُتوقع أن تكون السيولة ضعيفة، بينما يركز المستثمرون على احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد تقارير إعلامية تحدثت عن محاولة أخيرة من المفاوضين لتحقيق انفراجة.

وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة Saxo Bank في سنغافورة، إن المهلة الجديدة التي أعلنها ترامب تحمل دلالات سلبية للأسواق، ليس لأن المستثمرين يعتقدون أن الحرب ستندلع فورًا إذا لم يُفتح المضيق، بل لأن كل إنذار جديد يجعل الاضطراب يبدو أطول أمدًا وأكثر تأثيرًا على الاقتصاد الكلي.

تحركات العملات

بلغ سعر اليورو نحو 1.1523 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني حوالي 1.3211 دولار.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، فقد تراجع قليلًا إلى مستوى 100.12.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3% ليصل إلى 0.69045 دولار، متذبذبًا بالقرب من أدنى مستوى له في شهرين الذي سجله الأسبوع الماضي.

رسائل متضاربة من واشنطن

وفي رسائل متناقضة أربكت المؤيدين والخصوم والأسواق المالية على حد سواء، قال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الأحد إن إيران تجري مفاوضات، وإن التوصل إلى اتفاق قد يحدث بحلول يوم الاثنين.

كما أفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران ووسطاء إقليميين يناقشون شروط وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يومًا قد يؤدي لاحقًا إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.

وقد شهدت الأسواق العالمية اضطرابًا منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في نهاية فبراير، مع إغلاق طهران فعليًا لمضيق هرمز، وهو ممر بحري حيوي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقال براشانت نيواناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة TD Securities، إنه إذا أعيد فتح المضيق بالكامل قرب الموعد النهائي الذي حدده ترامب يوم الثلاثاء، فإن أسعار النفط ستنخفض بشدة وسترتفع الأصول عالية المخاطر بقوة.

لكنه أضاف أنه في حال تصعيد الولايات المتحدة للصراع، فمن المتوقع أن تعيد الأسواق العالمية تسعير الأصول بشكل حاد، موضحًا أن المستثمرين يترقبون ما يحدث في حدث يبدو ذا نتيجتين محتملتين فقط.

مخاوف التضخم والركود التضخمي

أدى إغلاق المضيق إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد بكثير على 100 دولار للبرميل، ما أثار مخاوف بشأن ارتفاع التضخم وأربك توقعات أسعار الفائدة في أنحاء العالم.

كما أثارت المخاوف من تأثير الصراع على النمو الاقتصادي قلق الأسواق، مع تزايد الحديث عن خطر الركود التضخمي.

وفي هذا السياق، لم يعد المتداولون يتوقعون أي تحرك من جانب الاحتياطي الفيدرالي قبل النصف الثاني من عام 2027، مقارنة بتوقعات سابقة في بداية العام كانت تشير إلى خفضين للفائدة في عام 2026.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن سوق العمل في الولايات المتحدة ظل مستقرًا نسبيًا في مارس، لكن اقتصاديين حذروا من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لفترة طويلة قد يشكل خطرًا هبوطيًا على الاقتصاد.

الين الياباني تحت المراقبة

استقر الين الياباني عند مستوى 159.55 مقابل الدولار، قريبًا من أدنى مستوى له في 21 شهرًا الذي سجله الأسبوع الماضي، بينما يراقب المتداولون احتمال تدخل السلطات في اليابان لدعم العملة بعد تحذيرات قوية من المسؤولين خلال الأيام الماضية.

وكانت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما قد حذرت يوم الجمعة المتعاملين في سوق العملات، مؤكدة أن الحكومة مستعدة للتحرك ضد التحركات المضاربية في أسواق الصرف مع ارتفاع التقلبات بشكل كبير.

ومع ذلك، يشكك كثيرون في قدرة أي تدخل محتمل على تغيير الاتجاه في وقت تؤدي فيه الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى طلب قوي ومستمر على الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا.

وقد تراجع الين بنحو 1.5% منذ بدء الحرب، ليظل قريبًا من مستوى 160 مقابل الدولار.

كما أظهرت بيانات حديثة أن المضاربين زادوا من رهاناتهم على هبوط الين، حيث بلغت قيمة المراكز البيعية نحو 5.7 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2024 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في سوق العملات الأجنبية.