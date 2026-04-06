سعر اليورو مقابل الدولار يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 06-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-06 01:24AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تراجعه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وذلك رغم وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار الضغط السلبي والديناميكي الناتج عن تداول الزوج دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ويزيد من احتمالات استمرار التراجع خلال الفترة القريبة المقبلة.