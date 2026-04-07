تكنولوجيا: قنوات يوتيوب تقاضي أبل بسبب استخدام مقاطعها في تدريب الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رفع ثلاثة من صناع المحتوى على يوتيوب دعوى قضائية ضد أبل، متهمين الشركة باستخدام مقاطع فيديو من قنواتهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون إذن.

وتقدم أصحاب قنوات h3h3Productions وMrShortGame Golf وGolfholics بالدعوى أمام محكمة المقاطعة الشمالية في كاليفورنيا، حيث زعموا أن أبل تجاوزت أنظمة حماية حقوق النشر الخاصة بيوتيوب، في محاولة لجمع مقاطع فيديو من قنواتهم، إلى جانب ملايين المقاطع الأخرى، لاستخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتشير الدعوى إلى أن أبل نشرت ورقة بحثية أكاديمية ذكرت فيها تدريب نموذج Apple AI Video باستخدام مجموعة بيانات ضخمة باسم Panda-70M، والتي تضم نحو 70 مليون مقطع فيديو. ويؤكد المدعون أن هذه المجموعة تحتوي على محتوى محمي بحقوق النشر يعود لهم.

كما تتهم الدعوى أبل باستخدام برامج تنزيل آلية لجمع الفيديوهات من يوتيوب، مع تجاوز آليات الحماية في المنصة. ووفقًا للادعاءات، سمح ذلك للشركة بالاستفادة ماديًا من هذه المقاطع دون تقديم أي تعويض لصناع المحتوى.

ويطالب المدعون بالحصول على تعويضات مالية، إضافة إلى إصدار أمر قضائي يمنع أبل من استخدام فيديوهات يوتيوب كمصدر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي مستقبلًا.

