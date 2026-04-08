الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

القاهرة - كتب محمد نسيم - رحب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، في خطوة تهدف إلى خفض التصعيد وتهيئة الأجواء للتهدئة.

ودعا المتحدث جميع أطراف النزاع إلى الالتزام الكامل بتعهداتهم وفق القانون الدولي، والتقيد ببنود وقف إطلاق النار لضمان استمراريته وتحقيق أهدافه.

وأكد أن وقف الأعمال العدائية بات ضرورة ملحّة لحماية أرواح المدنيين والحد من المعاناة الإنسانية المتفاقمة.

كما أعرب عن تقدير الأمم المتحدة للجهود التي بذلتها باكستان إلى جانب دول أخرى، في سبيل تسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق ودعمه.

المصدر : وكالات